Barón acusó a Mengolini de hacer "feminismo selectivo" y ardió Twitter

El posteo recibió varias críticas y Mengolini decidió publicar un texto más largo en el que explicaba por qué había hecho esa comparación. En lugar de arreglarla, la embarró y generó la respuesta de parte de Barón.

"Se armó una pequeña polémica en el posteo anterior a raíz de un chistecito sobre Jimena Barón y su obsesión con su culo. ¿Tengo algo en contra de ella? Por supuesto que no. ¿Tengo algo en contra de ese culo celestial? Claro que no, quien pudiera portar semejante ojete! ¿Considero esa exhibición una muestra de empoderamiento femenino? La respuesta es: NO amigas. Esto es lo que pienso sobre el fondo de la cuestión", explicó la periodista en una publicación posterior.

Y la respuesta de Jimena no se hizo esperar. Mediante su cuenta de Twitter, la participante del Bailando 2018 realizó su descargo aunque prefirió no mencionar a su crítica.

"La misma foto de mi culo años atrás cuando no iba al gym y pesaba varios kg más me hace una mujer real, respetable y honesta. Hoy, entrenando duro y amando y compartiendo mis pompas firmes con libertad, soy una hipócrita y frívola esclava. Interesante feminismo... selectivo. Bebas de Dios, hagan lo que le les cante los ovarios, que bastante vapuleados los tenemos. Ahí está la clave, ser files y honestas a uds mismas. Con tetas, sin tetas, con globos de plástico. En tanga, con bombachudo, mostrando o sin mostrar. A vivir la vida propia y dejar al de al lado en paz si es q anda feliz sin molestar a nadie! Libertad es eso. Sean, como quieran, como siempre lo hayan soñado, como les de felicidad, no necesitamos el visto bueno de NADIE y la vida pasa en un pedo! Disfrútense mucho. Eso", fueron las palabras de Barón en tres tuits distintos.

Llamó la atención el cuestionamiento inicial de Mengolini, dado que Barón siempre se mostró de la misma vereda en cuanto a las causas feministas.

¿Habrá bandera blanca o seguirá el cruce?

