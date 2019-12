Básquet, rugby y tenis: Scola y Manu, un año con el sello de la generación dorada

Dos emblemas de la Generación Dorada que siguen marcando época. En el caso de Manu a poco más de un año de su retiro, ejerciendo un último acto. El homenaje preparado por la franquicia texana que se realizó el 28 de marzo en el AT&T Center. Allí estuvieron desde sus ex compañeros Tim Duncan y Tony Parker, con quienes formó el famoso Big Three, hasta el entrenador Gregg Popovich, gran guía en la conducción del equipo que logró cuatro anillos en la NBA (2003, 2005, 2007 y 2014); también ex compañeros de la selección argentina y su familia. Una noche inolvidable que puso al bahiense al borde de la lágrimas.

El segundo gran reconocimiento fue para Luis Scola, capitán del seleccionado argentino, que con el Olimpia de Oro cerró un año fantástico aunque a diferencia de Manu le queda una batalla más, los Juegos Olímpicos de Tokio, un logro que él ayudó a plasmar en pleno Mundial, cuando el equipo de Sergio Hernández avanzaba hacia las rondas finales y al mismo tiempo lograba el pasaporte que era uno de los dos objetivos que se había planteado el grupo en China. El restante, llegar a la final, se fue construyendo paso a paso borrando a potencias como Serbia y Francia, aunque el desgaste se sintió y ante España dejó el alma pero no alcanzó.

Los Pumas fueron un equipo tibio en el Mundial de Japón

En el año del Mundial de Japón, Los Pumas quedaron a mitad de camino entre el fracaso como sentencia más fuerte que obliga a un replanteo más profundo y la frustración por no haber alcanzado el objetivo, tras haber quedado elminados en la primera ronda cuatro años después de haberse metido en las semifinales, quedado entre los cuatro mejores del certamen que se disputó en Inglaterra.

La llegada de Mario Ledesma al equipo en reemplazo de Hourcade no produjo los cambios esperados. El entrenador que apostó al recambio no encontró la manera de hacer funcionar al equipo y esa será su principal función pensando en lo que viene. La derrota en el primer partido ante Francia complicó todo. El coach quedó en el centro de las críticas al no poner ni siquiera en el banco a Nico Sánchez en el duro cruce con Inglaterra. En el Rugby Championship, Los Pumas perdieron tres partidos, en cambió en el Súper Rugby Los Jaguares de Gonzalo Quezada llegaron por primera vez a la final cayendo ante Crusaders.

Lesiones, el rival más temido de Delpo

Perseguido por las lesiones, este 2019 también fue un calvario para Juan Martín del Potro, que actualmente se está recuperando de una lesión de rodilla derecha que sufrió en junio en el torneo de Queen’s.

La intención del tandilense es poder estar en el Abierto de Australia que se jugará desde el 20 de enero y, en caso de hacerlo, lo hará con ranking protegido ya que el 123º puesto que ocupa actualmente no le permite ingresar al cuadro principal.

San Lorenzo, el tetracampeón

Liga Nacional.San Lorenzo se consagró este año tetracampeón consecutivo. Derrotó a Instituto en la final por 79 a 71 cerrando la serie 4-3. En la Liga Femenina se coronaron Berazategui y Quimsa de Santiago del Estero.

