Benjamín Vicuña cumplió 44 años y reflexionó sobre su futuro

Soltero como pocas veces desde que se hizo conocido, luego de atravesar la dolorosa pérdida de su padre, Benjamín Vicuña vive un momento muy particular de su vida. Enfocado en sus hijos y en su trabajo, tras la ruptura de Eli Sulichin, el actor pasa por momentos de introspección, que se vieron resaltados en medio de su fiesta de cumpleaños.

“Tengo un nombre y una historia. Tengo un niño que se asoma en el reflejo del espejo. Tengo una identidad que aún no termino de dimensionar, tengo 44 años de respirar y habitar este cuerpo. Tengo el recuerdo de navidades felices y otras no tanto", escribió el actor chileno.

“Tengo amor en el cielo y en la tierra, tengo tanto que no sé dónde guardar y me falta tanto que no sé por dónde empezar. Quiero brindar por los dientes de leche, por las bicicletas robadas y las pasiones perdidas. Quiero celebrar la vida que es un viaje maravilloso lleno de curvas peligrosas", agregó Benjamín Vicuña.

Reflexión Benjamín Vicuña 2.jpg

Luego, el actor se enfocó en la foto de cuando era pequeño y en sus recuerdos de la infancia.

"Quiero abrazar al chico de la foto y decirle: 'tranquilo, todo va a estar bien'. Quiero mirar el futuro con los ojos del señor de la foto y que sigan entrando a cuadro planeadores, cebras y ballenas. Quiero compartir mi vértigo por el trabajo que me alimenta, quiero decir que hoy decido ser feliz", escribió antes de cerrar con un: "Feliz cumpleaños, Benjamín".