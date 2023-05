Benjamín Vicuña reveló cómo su hijo Bautista lo consoló en el velorio de Blanquita

"Mi hijo Bautista se había quedado dormido en mis brazos, y con él así, en el momento de la paz de la misa empecé a saludar a los que estaban a mi lado, pero terminé saludando a todas las personas porque con cada una tenía distintos grados de cercanía. Fue muy emocionante pero también muy especial, porque sentí que mi hijo pegado a mi pecho era como un escudo que me protegía", agregó.

Vicuña Blanca 2.jpg

"Cuando hubo que dejar a Blanca yo no me quería ir, me quería quedar ahí. Hasta que Bautista, que ya estaba despierto me dijo: 'Papá vámonos. Ella ya no está acá'. Y señalándose el corazón agregó: 'Está ahí adentro'", relató el actor en su libro.

"Mi hijo me estaba diciendo lo que cada mañana escuchaba en el colegio cuando le cantaban a Jesús, y que Jesús está en el corazón. Pero en ese momento sentí que me estaba hablando el mismísimo Dios. Y eso me sirvió para poder irme", cerró Benjamín Vicuña.