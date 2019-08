Benvenuti: "Tenemos la ilusión de poder entrar en la Copa"

“Lo ideal sería sumar más que él y que el 14° (Agustín Canapino, con Chevrolet, que acumula 191,5) ya que el 13°, Juan Martín Trucco (Dodge, 195), no va a estar (se fracturó esquiando en Bariloche)”, dijo Benvenuti.

Un rival menos para el joven piloto, campeón el año pasado del TC Pista y debutante en La Máxima, en la que ya es ganador, tras su victoria en la tercera carrera de la temporada, en Concepción del Uruguay. Luego de eso, Benvenuti no logró sumar como para llegar ya clasificado al cierre. “Es que es muy difícil mantener el nivel en el TC porque es el mejor del país”, explicó. “De todas maneras, funcionamos bien. Entramos entre los primeros quince casi todas las carreras, salvo por algunos inconvenientes. Superamos las expectativas, ya que arrancamos el año con la idea de sumar puntos y tratar de entrar en ese lote, y hoy nos encontramos con una victoria y la chance de entrar a la Copa de Oro”, recordó.

El piloto sureño dijo que el equipo del Laboritto Juniors “trabajó más que nada en la preparación del auto para que aguante la mayor cantidad de vueltas. Son ocho más que lo normal y es necesario que haya toda una revisión. Al ser una carrera especial con cambios de neumáticos (delantero y trasero derecho) y recarga de combustible, nos obligó a trabajar en las estrategias”. Sobre este punto, dijo: “Hay que tener un plan A, B y C para ver cómo se va dando la carrera y revisar cada estrategia. En lo personal, que sea una carrera especial no me complica. Va ser divertido”.

Para el angosturense, una de las claves de la carrera estará en el pace car. “Al haber box abierto, podemos entrar cuando sale el auto de seguridad, y creo que eso va a ser lo fundamental”, lanzó.

