Acuña, un clásico neuquino

Desde aquella convocatoria del Patón Bauza en octubre de 2016 (siempre se recuerda su frase a este diario: “cuando llamé a casa, mamá estaba llorando”) a la que el domingo realizó Lionel Scaloni ha corrido mucha agua bajo el puente de la Selección Argentina.

Entrenadores y jugadores pasaron sin pena ni gloria. Pero el crack zapalino del Sporting Lisboa sigue firme. Ya se dio el lujo de disputar un Mundial, en otro logro sin antecedentes en la región, la Copa América y ahora va por más. A los 27 años, quien salió de Don Bosco espera un salto a una liga más importante de Europa y seguir escribiendo su propia historia con la albiceleste. Por lo pronto, disputará los amistosos ante Chile y México en los Estados Unidos en septiembre. El dueño de la casaca número 8 en el representativo nacional disputó hasta el momento 21 partidos con Argentina y no convirtió goles. Solo por ahora...

Arco del triunfo

Ezequiel Centurión no juega aún en la Primera de River pero es uno de los juveniles preferidos de Marcelo Gallardo. Tanto que lo incluyó en listas de Copa Libertadores y hasta lo llevó, como premio, junto a la delegación del Millo a Madrid en la final de la Libertadores 2018 ante Boca, en lo que se considera el título más importante en la historia del Millo (“Lo que viví fue increíble y no me lo olvido más”, nos dijo aquella vez).

Los-“cuatro-fantásticos”-de-Selección,-récord-regional-2.jpg

El actual arquero titular de la reserva tiene 22 años y un gran futuro. Estuvo entrenando con la selección Sub-23 del Bocha Fernando Batista que ganó el oro Panamericano pero por desinteligencias entre AFA y su equipo se quedó sin el viaje. Ahora tiene revancha ya que fue convocado para los amistosos de esa categoría en la fecha FIFA.

De Roca al mundo

Considerado de los mejores valores surgidos de la cantera de Estudiantes de La Plata, club en el que debutó en un triunfo clásico ante Gimnasia y en el que tiene cada vez mayor protagonismo en Primera (fue titular anoche ante el Rojo), el lateral derecho roquense volverá a ponerse la celeste y blanca tras jugar el Mundial Sub20 (“Es cumplir un sueño”, contó a este diario en su momento). Ahora, al igual que Centurión, el pibe que se mudó de chico a La Plata con su familia y resignó a todo para cumplirle el sueño fue citado para los amistosos de la Sub-23.

Los-cuatro-fantásticos-de-Selección,-récord-regional.jpg

La promesa azul y oro

El cuarto integrante de este “póker de ases” regionales es el pibe Tiago Simoni. También lateral derecho como Mura, el cipoleño de 15 años la rompe en la octava de Boca junto a su hermano Valentino, tanto que el domingo convirtieron un gol cada uno, e integra el combinado Sub-15. “Sueño con triunfar en Boca y jugar en la selección mayor. Me encantaría llegar como los hermanos Mac Allister a la Primera de Boca junto a mi hermano Valentino”, contó a LM Neuquén. Felices los 4. Región orgullosa.

Los-“cuatro-fantásticos”-de-Selección,-récord-regional-4.jpg

Recuadro-opinión-página-31.jpg

Cifras

• 28 Los partidos del Huevo Acuña en la mayor.

En la selección argentina hasta el momento no marcó goles, pero sí participó en varios de ellos, como su recordada corajeada ante Venezuela por eliminatorias en el Monumental.

• 2 Los cipoleños de River y Boca con la albiceleste.

El arquero de River Ezequiel Centurión fue convocado para la selección Sub23 que disputará amistosos en septiembre y el pibe Tiago Simoni, defensor de la octava de Boca, a la Sub15.

• 1 neuquino en otra selección, la de Chile.

El arquero de Racing Gabriel Arias ataja en la selección de Chile y disputó la última Copa América. Contando a Gaby, hay cinco regionales en selecciones y el número amenaza con agigantarse.

