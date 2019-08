Las sorpresas de la nómina principal fueron tres juveniles: el ex Boca Leo Balerdi, el actual enganche xeneize Alexis Mac Allister y el delantero de San Lorenzo Adolfo Gaich, figura en los Panamericanos pero sin lugar en el Ciclón. Además, se confirmó el llamado al joven defensor de River, Lucas Martínez Quarta.

En relación a la Copa América, no fue citado el lesionado Lio Messi, como así tampoco otros históricos como Ángel Di María y Sergio Agüero. Quienes sí fueron incluidos en la lista son Nicolás Otamendi y el regreso de Marcos Rojo.

El jueves 5 de septiembre en Los Ángeles Argentina enfrentará a los chilenos y el martes 10 en San Antonio a los mexicanos dirigidos por Gerardo Martino.

En tanto, en la sub 23 el arquero cipoleño de River, Ezequiel Centurión, quien se perdió los Panamericanos porque River no lo cedió, volvió a ser citado por el entrenador Fernando Batista. Otro regional que fue convocado es Facundo Mura, a quien el DT conoce del Mundial Sub 20. La zona está de fiesta. Región de selección…

Selección Argentina on Twitter Estos son los futbolistas convocados para la #SelecciónMayor y #Sub23 que jugarán amistosos en el mes de septiembre en fecha FIFA pic.twitter.com/oI9tqXYwSP — Selección Argentina (@Argentina) August 18, 2019

