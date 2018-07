Berra: "Me gustaría tener a Medina de compañero"

Neuquén. El ex capitán de Cipolletti, César Medina, que no continuará en el Albinegro, quiere jugar en la zona pero no en Deportivo Roca. Sus declaraciones en LM Neuquén no pasaron inadvertidas en Independiente. “Me gustaría tenerlo de compañero”, aseguró Manolo Berra, ex compañero del Chechu y actual referente del Rojo.