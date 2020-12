Boca: clasificado y eliminado en la Liga Argentina

En caso de una derrota en Córdoba por la Liga Argentina, Talleres pasaría a quedar líder con 12 unidades y Boca dependería directamente de que Lanús venza a la Lepra, que tiene cuatro puntos y no tiene posibilidades de entrar a la zona de los de arriba. Lógicamente, una derrota o un empate del Grana meterá al Xeneize en la próxima instancia independientemente del resultado que consiga en el Kempes .

BOCA JUGADORES.jpg Boca está mas calificado que descalificado.

Ex boca jugarán también

Si bien el entrenador del equipo cordobés no definió los 11 y espera por la recuperación de varios jugadores con molestias, Juan Cruz Komar, Tomás Pochettino y Franco Fragapane mantendrán su lugar entre los titulares, mientras que el lateral derecho Nahuel Tenaglia podría volver al equipo luego de no estar en la derrota contra Lanús por un problema en un tobillo

El restante ex Boca en la formación saldrá de una situación particular: Mauricio Caranta se encuentra con un problema físico, pero en caso de no llegar a recuperarse su lugar será para Marcos Díaz, por lo que todo queda entre dos arqueros que pasaron por el Xeneize.

En tanto, Joel Soñora, hijo de Chiche y autor del gol en la Bombonera, volverá a estar entre los suplentes, mientras que Mateo Retegui podría dejarle el lugar al brasileño Guilherme Parede.

El equipo que saldría en busca de la clasificación sería el siguiente: Caranta o Díaz; Tenaglia, Komar, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Federico Navarro, Juan Ignacio Méndez o Mac Allister; Valoyes, Pochettino, Fragapane; Parede o Retegui.