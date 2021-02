Boca empata y Gimnasia se molesta

El árbitro Pablo Echevarría enseguida marcó falta, en la puerta del área. Ya había olor a gol porque le iba a pegar Cardona... Gimnasia protestó por el fallo, entendiendo que no había foul, pero obviamente no hubo vuelta atrás y el colombiano terminó empatando. El DT Mariano Messera se encargó ir al frente con el reclamo: "El partido se dio como esperábamos. Sabíamos que, si le manejábamos la pelota a Boca, no le iba a gustar. La bronca se da más que nada por la jugada que se da en el segundo gol de Boca, que no vimos foul. La bronca está por ese lado. A Boca le costaba y el árbitro inventó un tiro libre en la puerta".