Boca: los experimentos con Mauro Zárate como 9

Pese a los vaivenes, la falta de continuidad y las lesiones, los apenas 13 partidos (un gol) desde el 2020 hasta hoy, a Russo siempre le gustó Zárate. Cuando fueron campeones en Vélez en el 2005 y ahora en Boca. No por nada pidió por su renovación a mediados del 2020. No por nada ahora vuelve a insistir con él después de que el propio futbolista pidiera jugar más y tener continuidad. No por nada fue su primera opción para acompañar a Tevez en el mencionado partido contra el Rojo y no por nada vuelve a probar con él ante un escenario complejo con los delanteros, con Ramón Abila en recuperación y Franco Soldano no sintiéndose nueve.