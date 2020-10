Boca planea usar a Villa en Copa Libertadores

Una cosa fue de la mano de la otra. Y no de casualidad. Sebastián Villa pasó de no jugar ni siquiera los amistosos de práctica, a participar en los últimos dos, en el que incluso marcó un gol (ante Estudiantes de Río Cuarto). En el medio, su ex pareja dejó un mensaje en sus redes sociales sugiriendo que le permitieran al colombiano poder trabajar/volver a las canchas. Y hasta Fernando Burlando, el abogado de Daniela Cortés, quien fue durísimo con el delantero durante todo el proceso judicial, lo hizo público: aseguró que ni él ni su defendida se oponen a que se ponga otra vez la camiseta de Boca.