Boca y Racing van por la primera estrella del año

Todo lo que rodea a este partido es muy particular, como el viaje de ambos planteles hacia Emiratos Árabes en el mismo vuelo. La situación resultó incómoda tomando en cuenta el antecedente entre ambos equipos en la final del Trofeo de Campeones en San Luis, el 2 de noviembre pasado. Para hoy el entrenador Hugo Ibarra deberá decidir quién atajará ya que viajaron Agustín Rossi, quien tiene firmado un precontrato con Flamengo de Brasil, Sergio Romero, quien no está en plenitud físicamente, y Javier García.

En la zona defensiva Boca no cuenta con varios lesionados como Nicolás Figal y Marcos Rojo, y en la zaga central estarán presentes en la zaga Facundo Roncaglia y Agustín Sández, en tanto que Ibarra volvería a apostar por Norberto Briasco como lo hizo en San Luis, donde marcó un gol.

En cuanto a la ofensiva el equipo campeón de la Liga afrontará el compromiso con su máximo potencial incluyendo al colombiano Sebastián Villa y Darío Benedetto.

Racing tiene dos dudas debido a una demora administrativa ya que no fueron habilitados dos de su refuerzos, el marcador de punta chileno Oscar Opazo y Maximilano Moralez, quien regreso al club tras su paso por Europa y Estados Unidos. Si Opazo no es titular lo reemplazará Iván Pillud y de no hacerlo Moralez el entrenador elegiría al ex Unión o Juan Nardoni.

Prometen que no habrá incidentes

En la conferencia de prensa de este jueves, Iván Pillud y Alan Varela dejaron claro que los episodios violentos quedaron en el pasado. “No habrá peleas en el partido ni tampoco en el viaje de vuelta”, dijeron.