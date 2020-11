Bologna: héroe de River ante Godoy Cruz

“Es un monstruo, un fenómeno. Aprender y compartir el trabajo con él es muy importante. Me pone muy contento su presente. Y yo colaboro con el equipo cuando me toca”. Enrique Bologna entendió todo. Consciente de que debe aceptar ser el primer suplente de River frente al nivel de Selección que viene sosteniendo Franco Armani, el Beto sigue aprendiendo, pero sobre todo no para de enseñar.