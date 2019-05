Bombero voluntario ganó en "¿Quién quiere ser millonario?" y donó el premio al cuartel

Entre lágrimas, el bombero voluntario que se presentó en ¿Quién quiere ser millonario? contó cómo se vive el oficio. "Cada vez que suena la alarma uno puede estar bañando a los nenes o haciendo la comida y tiene que salir al cuartel para ayudar. Y en mi caso mi mujer se queda, pero quien no tiene familia es su mamá o su hermano y ellos se quedan con ese sabor amargo de no saber si vas a volver. Nosotros nos preparamos, entrenamos, pero no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Nuestras familias son el pilar fundamental, los que nos abren los portones y nos prenden el auto para que lleguemos antes", dijo Federico Langone.