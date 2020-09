Bossi reveló una curiosa razón por la que se separó

En su paso por PH:Podemos Hablar, Martín Bossi contó una increíble anécdota sobre una relación amorosa que tuvo en el pasado. Luego de que Andy Kusnetzoff le preguntara a sus invitados quiénes habían "remado" por amor , el humorista dio un paso al frente en el célebre segmento "El punto de encuentro" y manifestó: "Me rechazaron mucho, gracias a Dios. Eso me hizo bien después. Sufrí mucho alguna vez, lloré arrodillado. Posta. El dolor por amor es una de las peores cosas que te pueden pasar, sacando obviamente temas de salud".

"Aparento ser un tipo desprendido, pero con el amor no. He sufrido mucho, he hecho muchos papelones. Me hago echar en las relaciones y después, cuando me dejan, lloro", remarcó, para luego confesar que terminó una de sus relaciones tras encontrar "una zucarita en el bidet".