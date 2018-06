Brasil ganó y se medirá con México en octavos

Aunque por momentos no la pasó bien, aunque perdió a Marcelo por una lesión en la espalda que no se sabe cuánto le demandará para estar recuperado, Brasil hizo las cosas bien en la cancha y terminó primera del Grupo E, invicta. El Penta le ganó 2 a 0 a Serbia con goles de Paulinho y Thiago Silva y se aseguró el primer lugar, ya que Suiza no pasó del 2 a 2 ante Costa Rica (ya eliminada).