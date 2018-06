Alarma en Brasil: Marcelo se fue lesionado

Marcelo tuvo que retirarse cuando no se habían cumplido 10 minutos del partido. El lateral del Real Madrid pidió el cambio por un problema en la espalda (concretamente un espasmo) que se produjo tras una carrera con Milinkovic-Savic.

El zaguero se marchó con cara de preocupación, y no dio la sensación de que únicamente fuera por perderse el choque ante el combinado balcánico, sino más bien por la frustración de no estar disponible para los siguientes compromisos del combinado canarinho. Un nuevo problema que suma Tite, que perdió a Dani Alves antes de la Copa del Mundo y no puede contar en este momento con ninguno de los dos laterales titulares. En su lugar entró Filipe Luis, que después de haber sufrido una fractura de peroné que puso en duda su presencia en Rusia ahora tiene una chance de oro de ser titular.

