Buenos Aires: piden donar plasma de quienes se recuperaron de coronavirus

Veintiséis de un total de 29 pacientes bonaerenses con coronavirus evolucionan gracias al plasma de otras personas que se recuperaron de la infección y que donaron ese componente de la sangre, rico en anticuerpos contra el virus pandémico.

Por eso, desde el ministerio de Salud bonaerense insisten en que quienes se recuperaron se comuniquen con la línea gratuita para donar sangre, pidió la cartera sanitaria que conduce Daniel Gollan a través de un comunicado.

El director provincial de Hospitales, Juan Riera, detalló que "todos los casos forman parte del Protocolo Provincial de Investigación sobre Plasma de Convalenciente de COVID-19", dirigido a pacientes con coronavirus positivo de moderados a graves.

Lorena Regairaz, inmunóloga y asesora técnica del Protocolo Provincial, explicó que "hasta ahora se aplicó en 29 casos, de los cuales 26 mejoraron notablemente, 8 incluso fueron dados de alta y tres fallecieron".

Explicó que "se presume que las personas que murieron, quienes tenían otras enfermedades de base, ya estaban en una fase muy avanzada de la infección".

Aclaró que el plasma no reduce el daño que el virus ya provocó en el organismo "pero sí frena la viremia, es decir, la replicación del virus".

El plasma se obtiene a partir de una donación de sangre de un paciente recuperado de coronavirus. La extracción y procesamiento está a cargo del Instituto Provincial de Hemoterapia, con sede en La Plata.

A la sangre se le realiza un procedimiento llamado "aféresis", que separa el plasma del resto de los componentes. Allí mismo se prepara la unidad requerida y se la envía a los hospitales bonaerenses que lo necesitan.

"Es una terapia que aún es novedosa y se está investigando pero que, afortunadamente, comienza a mostrar resultados auspiciosos", comenta Riera.

Para la donación de sangre, los pacientes de la provincia de Buenos Aires que se hayan recuperado deben comunicarse a la línea gratuita del Cucaiba: 0800-222-0101.

En las últimas semanas, en la Provincia, se corroboró la recuperación completa en dos hombres adultos y notables mejorías en el estado de salud de una niña y de un bebé que aún permanecen internados.

De estos cuatro casos, dos son varones de 43 y 40 años de edad que estuvieron internados en la terapia intensiva del hospital de Trauma Federico Abete de Malvinas Argentinas y ya fueron dados de alta.

Los dos pacientes pediátricos tratados con resultados favorables son una niña de 12 años y un bebé recién nacido, ambos internados en el hospital provincial Sor María Ludovica de La Plata.

José Iturbe (43), un trabajador de la construcción de Grand Bourg, contó su experiencia con el tratamiento con plasma mientras estaba internado en el hospital de Trauma Federico Abete de Malvinas Argentina.

"Entré al hospital con 40 grados de fiebre y dificultad para respirar, me hicieron los estudios y dio positivo para coronavirus", cuenta Iturbe.

"Como estaba cada vez peor entré a terapia intensiva y me pusieron oxígeno pero no mejoraba, entonces me dijeron de ponerme plasma de una persona que se había recuperado", cuenta Iturbe y dice que enseguida aceptó y agradece haber tomado esa decisión porque "al otro día me sacaron la cánula y la mascarilla de oxígeno".

Asegura que se salvó "gracias al plasma", por eso le pide a "todos los que tuvieron coronavirus que donen sangre". José fue dado de alta el 24 de mayo, tras 16 días de internación.

