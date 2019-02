En ese contexto y con la ausencia casi confirmada de Darthés -el lunes a la mañana aún no se había confirmado 100 por ciento el faltazo-, los letrados se descargaron en el programa Nosotros a la mañana que se emite por El Trece.

Hermida fue la primera en salir al aire en una entrevista telefónica y fue la que lanzó la piedra. Después de desarrollar cómo evoluciona la causa, la abogada dio a entender que su colega había comprado testigos.

"Ya sabemos lo que hace este señor, abonando y pagando testigos y tratando de dar vuelta la cosa. Por su puesto que los hay -sostuvo al ser consultada por una de las periodistas del piso sobre si había testigos comprados en la causa-", sostuvo al aire.

Cuando el conductor Fabián Doman le comentó que había audios de WhatsApp de Burlando respondiéndole, Hermida agradeció pero dijo que prefería no escucharlo. "No me interesa lo que diga ese señor. Mañana lo voy a conocer en un acto que será obligatorio -por la audiencia-. Me desagrada. Mi límite es cuando se maltrata a víctimas", comentó al despedirse.

Acto seguido, se reprodujo el audio al aire y la descarga del representante legar de Darthés fue contundente: "Solamente una persona sin ubicación, sin ética, sin moral puede decir una barbaridad semejante. Tengo más de 30 años de profesión y siempre trabajé con honestidad".

Y agregó: "Son situaciones que diferencial a los chacales del derecho, a esas personas que por un minuto de luz dicen o hacen cualquier cosa. No lo puede creer. Impresionante, increíble".

"No ha parado de agredir y transgredir normas éticas esta señora, desde que dijo que tenía más denunciantes se ha involucrado en temas que los profesionales del derecho no tenemos que meternos. Es una manera nefasta de ejercer la profesión", concluyó.

