Según Burlando, Darthés tiene tendencias e ideas suicidas

Y continuó: "Esto es normal, porque una persona que sufre y que estaba en el lugar que estaba él y está ahora en el lugar donde está. Sobre todo con el repudio de mucha gente, con el odio de mucha gente que se demuestra, no sólo en redes, si no también por escrito".

"No hay persona que resista a esto fácilmente. Hay gente que terminó en el suicidio porque no toleró el repudio popular. Concretamente tiene idea de esas características, de autodestrucción. No es permanente, no es constante, porque ahora está medicado", prosiguió Burlando.

Y concluyó: "Está en un lugar que no quiere, que no desea, sin trabajo. En Argentina, no puede ni salir a la calle. Viene y ya están pensando en escraches. Para qué querés que se quede acá silo único que iba a recibir son escraches. ¿Te pensás que la gente del colectivo o de alguna producción le iba a dar trabajo?".

El último tramo de las respuestas de Burlando hicieron referencia a la posibilidad de que el actor vuelva al país en los próximos días para ratificar su denuncia contra la actriz Anita Coacci, quien lo había acusado públicamente de acosarla. Darthés no daría marcha atrás en su denuncia por difamarlo.

