Burlando se mostró optimista desde un móvil en Punta del Este: “Yo tengo un final muy feliz para él. Yo creo que esta causa no va a prosperar porque no tiene elementos probatorios”. A lo que sentenció: “Él ve todo muy negro y oscuro, pero yo no descarto la posibilidad que vuelva como el Cid Campeador. La experiencia en Argentina ha sido así”.

Respecto a las chances de que vaya preso en Nicaragua, Burlando dijo que “es una medida cautelar que habrá que aceptar”. “Se lo contamos inicialmente, y dada la legislación del país, obviamente no le cayó en gracia. Es un lugar que desconocemos, no sabemos de sus costumbres y culturas. Es muy doloroso, es durísimo. Este fue uno de los motivos de su vuelta a Brasil, para esperar mejor las garantías procesales”, aclaró.

