El Poder Ejecutivo propondría en el proyecto de reforma del Código Penal que un juez podrá eximir de pena a la mujer que se practique un aborto. Tampoco sería punible esta práctica en caso de un embarazo producto de un abuso sexual.

El nuevo Código Penal será enviado este mes al Parlamento y de confirmarse este punto, el Congreso deberá volver a debatir en cuestión de pocas semanas sobre el aborto.

No se descarta que el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo sea tratado nuevamente en 2019, un año con fuerte tono electoral, y donde se mantendrá la misma conformación parlamentaria, lo que dificultaría un cambio en la votación.

De acuerdo a la reforma del Código Penal publicada en el diario "La Nación", el proyecto mantendría el aborto como delito, pero con más excepciones que los que dispone el código actual.

Una modificación central sería declarar no punible a la mujer que cause su propio aborto o consienta que otro se lo practique, señaló el diario. No estarían exceptuados de penas terceros, como el médico o el farmacéutico, según advirtió "Página/12".

Por otra parte, se establecería que cualquier mujer puede interrumpir su embarazo en caso de que este provenga de un abuso sexual, a la vez que se mantendrían las dos causales de aborto no punible vigentes actualmente: por violación o riesgo de vida de la mujer.

Entre 2007 y 2016 fueron condenadas 63 personas por distintos tipos de delitos relacionados con el aborto.

LEÉ MÁS

Insultos, festejos y peleas: el show de Michetti en el Senado

Macri, sobre el aborto: "El debate va a continuar"

El Senado rechazó el proyecto del aborto legal por 38 votos a 31: Crexell se abstuvo