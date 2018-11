Su hermana Mariel precisó en Facebook que el sábado pasado, Martín “salió de casa a las 9 AM del sábado y desde entonces no tenemos noticias de él". "Se fue de la casa para volver, porque solo se llevó el celular y la llave de su casa. Nunca dijo adónde iba ni se iba a encontrar con alguien. A las 18 le mandó un mensaje un conocido de mi hermano y ya no lo recibió. Algo le sucedió entre la mañana y el mediodía del sábado", insistió.

Mariel agregó que sólo una vez alguien respondió uno de los tantos llamados que hizo su familia pero nadie contestó, y que poco después recibieron un SMS "preguntando por un nombre que no conocemos".

"Tiene 27 años, mide 1,85mts y llevaba puesta la camisa azul de la foto, un jean negro y zapatillas blancas”.

Embed #URGENTE El periodista Martín Licata está desaparecido desde el sábado.

El compañero escribe con el seudónimo de Martín D’ Amico en la revista Hegemonía de @batallakultural

y en el portal de noticias @KontraInfo.

Había recibido amenazas.

Rogamos máxima difusión. pic.twitter.com/ZwlM2fZYed — Sindicato Prensa BA (@sipreba) 21 de noviembre de 2018

En diálogo con La Unión de Lanús, Mónica Ibáñez, la madre del periodista, contó que denunció la desaparición de su hijo en la comisaría 40 de Floresta, pero hasta el momento no tuvo ninguna novedad.

Ante la incertidumbre acerca de su paradero, familiares y amigos convocaron una concentración mañana a las 18:30 en la esquina de Avenida Rivadavia y Mariano Acosta del barrio porteño de Floresta para exigir respuestas de las autoridades. Antes, a las 10, habrá una conferencia de prensa en la sede de la CTA-Capital.

Hay tres números de teléfono disponibles para quienes puedan brindar información: 15 3630 8211, 15 6906 7066 y 15 5490 0615.

El rebote de la noticia a través de las redes hizo que el nombre del periodista fuera Trending Topic en Twitter.

