"Este video es para pedir disculpas. Espero que si molesté a alguien con el dicho que dije, le pido mil disculpas. No es mi característica ofender a la mujer sino todo lo contrario, he hecho canciones de amor toda mi vida y lo único que quiero explicar es que dije un refrán viejo que en mi época era muy divertido cuando yo tenía 15 años, hace ya de esto 60 años", dijo.

Embed

"Hace 60 años era divertido, hoy en día no es divertido y se me escapó. Tiré el refrán como lo aprendí yo, pero le quiero pedir disculpas si ofendí a alguien, no es mi intención. Me duele porque me conocen, hace muchos años que me conocen. Sería incapaz de decir algo así en serio. Muchisimas gracias y pido mil disculpas",agregó Cacho Castaña.

LEÉ MÁS

Cacho Castaña: "Si la violación es inevitable, relájate"