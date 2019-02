Cada vez más gente joven llega a conocer las termas de Copahue

Al principio llegan con ropa deportiva y mochilas sobre las espaldas pero con el paso de los días se dan cuenta que lo más práctico son las batas. Recorren los pasillos, cruzan puentes y esquivan piletas de algas para llegar a los baños asignados. Entre la Laguna del Chancho y la de Aguas Verdes, hacen una parada en la de los cayos para meter los pies mientras se toman unos mates.

“Como ahora hay mucha conciencia de salud, hay mucha gente joven que no quiere llegar cuando es demasiado tarde, entonces empieza a prevenir. Empiezan a unir sus vacaciones con un centro termal”, explica Gurnick.

Una de las indicaciones más importantes de la medicina es llegar a tiempo. Explica que cuando un paciente padece una patología con dolor, ya es tarde. Y recuperar algo es más difícil que prevenir.

Recomienda que antes de tener manifestaciones en el cuerpo, se puede empezar a recuperar, ayudando con la antioxidación o disminuyendo el tipo de daño. En definitiva, dándole más tiempo de vida útil al cuerpo. Eso es de lo que van a buscar quienes empiezan a asistir a las termas.

El lugar indicado es Copahue. Quienes trabajan ahí se jactan de que ofrecen servicios en uno de los tres mejores centros del mundo por sus propiedades termales y medicinales.

La clave está en la variedad de recursos: “Tenemos de todo, no es sólo agua caliente. Hay fango, algas y vapor. Todo es natural. Nada es artificial y está controlado por un equipo médico”, señalan desde el Centro Termal.

Médicos, kinesiólogos, dermatólogos, psicomotricistas, terapistas ocupacionales y profesores de Educación Física están abocados a los visitantes a quienes le hacen una planilla médica. Los tratamientos terapéuticos que pueden realizar con el recurso natural son: osteoarticulares, respiratorios, alergias, sinusitis, bronquitis, asma, hasta problemas dermatológicos como psoriasis, dermatitis, eczemas y enfermedades como la diabetes, el estrés y fibromialgias.

Copahue- termas (Gentileza Ministerio Turismo).jpg Gentileza Ministerio de Turismo de Neuquén

Casos

Algunos pacientes concurren con serios problemas de dermatitis, el médico atendió un hombre que mientras le hablaba, con una mano se rascaba el rostro y con la otra se secaba las heridas de sangre. Cada vez que comía se le desencadenaba alguna picazón.

“El paciente era algo mayor, con dos by-pass. Tuvimos que tener un excesivo control, el tratamiento fue con agua moderada a fría y metidos con él. A los tres días, me vino a ver, se sacó la ropa y, sorprendido, me dijo: ‘No me pica’. Había estado tres años con prurito constante”, relata el doctor, a modo de ejemplo.

Una pareja de kinesiólogos se acercó hace un par de años a Copahue en busca de una solución ante los problemas respiratorios constantes de sus hijos. Llegaban a faltar un mes y medio a sus trabajos para atenderlos. Les hicieron nebulizaciones y vapor. Al año siguiente, le contó que sólo faltaron diez días.

Cómo llegan a Copahue

En la Villa se encuentran acentos de diferentes regiones del país como de Perú, Uruguay o Italia. Según Gurnik, son pocos los médicos que conocen acerca de los beneficios de los recursos termales y derivan a sus pacientes.

“Llegan por recomendación de otras personas, porque están desesperados y probaron de todo. Algunos tienen médicos que los derivan, pero no son los más. Y otros llegan al recordar que tenían un familiar que antes venía y le daba resultado”, señala Gurnik.

Hace un tiempo atendió a una señora que tenía psoriasis. Como a todos, le pregunta cómo llegó hasta Copahue. “Doctor, se me cae la cara. Fui a uno de los mayores centros dermatológicos de Alemania, carísimo. En la consulta me preguntaron de dónde era y cuando le dije que era de Argentina, me preguntaron por qué no había ido a Copahue, que es un centro especial para atender la psoriasis”, recuerda Gurnik.

Copahue Medita-(Gentileza MinisterioTurismo).jpg Taller de Copahue Medita 2019. Gentileza Ministerio de Turismo de Neuquén

Se consolida el “Copahue Medita”

Los asistentes a las disertaciones del “Copahue Medita” coparon el salón de eventos de la villa termal en cada una de las presentaciones. En su séptima edición, el evento que nació a principios de 2012 es un atractivo más en temporada estival.

Gurnik también ofreció un taller dentro de la semana que finalizó el pasado 8 de este mes. Dijo que en el primer Copahue Medita tenía tres o cuatro asistentes; en el del año pasado, 130; y en este, superó los 200. Organizado por la Municipalidad de Caviahue-Copahue, el Ente Provincial de Termas del Neuquén (EProTeN) y la Asociación de Hoteles y Afines local, el evento fue un éxito en cada una de las jornadas.

Producto estrella de Neuquén

La ministra de Turismo de la provincia, Marisa Focarazzo, destacó el nivel de ocupación del pasado mes de enero que, en relación al año anterior, presentó un crecimiento del 38%.

“Con la vista del volcán y de la calidez de los neuquinos, Copahue es como el ave fénix. Renace cada seis meses luego de estar cubierto de nieve. Creemos que este desafío de mejorar y generar las condiciones para que el turista quede satisfecho, lo estamos logrando en equipo entre sector público y privado”, aseguró.

Al tiempo que precisó que hacia abril, a fines de la temporada, se podrá determinar la cantidad de visitantes y sus lugares de orígenes.

“Queremos que Termas sea el producto estrella de Neuquén. Queremos que también nos identifiquen como la sede termal del mundo y estamos encaminados para ese objetivo”, concluyó la funcionaria.

LEÉ MÁS:

La actividad del Copahue, un atractivo extra para caminar hasta el cráter del volcán