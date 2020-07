Pese a las complicaciones de salud que ha sufrido Mirtha Reyes , no se dio por vencida y logro culminar con éxito su carrera universitaria. Se recibió de Técnico Superior en Operador Socioterapéutico con orientación en Recreación y Educación Popular en la Fundación Valdocco de la localidad de Caleta Olivia .

“Para nosotros como hijos, sin dudas, es un orgullo enorme, de haberla visto tan mal todos estos años, lo que significó como familia transitar el día a día con ella y verla recuperándose de a poco y hoy ver esto es como el moño, es mostrar que se puede conseguir lo que uno desea”, contó Evelyn una de las hijas de Reyes.

Mirtha Reyes Mirtha Reyes quiere ser un ejemplo para más personas laopinionaustral.com.ar

Por su parte, Mirtha confesó que tenía una mezcla de emociones al pensar cómo fue la carrera y el esfuerzo que realizó día a día para alcanzar su objetivo. E incluso dijo que alguna vez le dieron ganas de no seguir, sin embargo, no se dejó vencer por las dificultades.

“Aparte del gran esfuerzo que hice, creo que es como que ahora me doy cuenta por donde transité, me cae la ficha. Me llevaba un grabador a la clase y después, entre 5 o 6 compañeras, estudiábamos. Ellas leían y yo tenía que aprender, más lo que yo grababa”, contó Mirtha al recibir su diploma en Fundación Valdocco.

Mirtha Reyes Mirtha junto a sus compañeras de clases laopinionaustral.com.ar

Después de haberse recibido, Mirtha siente que esto no culmina aquí y que aún tiene mucho por hacer. Y ha reflexionado como su lucha puede servir de inspiración a otras personas. “Muchas veces pienso que esto, sinceramente, me sirve también para que otras personas vean que no es imposible, sí es posible. Con un poco de tenacidad, paciencia y humildad, darte contra la pared y volver, se puede igual”.