Caniggia: "De Rossi estuvo de vacaciones en Boca"

Claudio Paul, en declaraciones al programa Fútbol sin Manchas por Canal 26, también se refirió al momento de Carlos Tevez y aseguró que es importante tenerlo en el plantel. "No sé si para jugar todo el tiempo, pero es importante. Le dio mucho a Boca. No sé si los 90 minutos, eso es lo que dirá el DT. No tiene el arranque ni la velocidad de antes, está claro. Pero se tira atrás y puede jugar 10 o 15 metros más atrás. Perdió la velocidad. Va a terminar su carrera en Boca, es obvio ", analizó.

Además, Caniggia valoró el momento de Villa, su potencial atlético, pero cuestionó su manejo del balón. “Ponemos a correr 11 Usain Bolt. Porque más allá de la velocidad, después más difícil es controlar la pelota. Villa es muy rápido. No sé si más rápido que yo. Es un jugador rápido, pero le faltan algunas cositas. Cuando se dé cuenta, va a ser un jugador importante ", señaló.

También se refirió a las polémicas declaraciones del presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, quien adelantó que no habrá recibimiento especial para Diego Maradona, cuando visite La Bombonera con Gimnasia. "No importa la camiseta que vista Diego, es un símbolo mundial. El mejor de la historia. Tiene que ser reconocido como se merece. No importa que esté en otro equipo o ese tema de las elecciones", apuntó.

