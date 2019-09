Caniggia aseguró que hace un año y tres meses no ve a Nannis y que antes, estuvieron juntos 75 días en los que intentaron en vano retomar su relación. "Después de 29 años, es obvio que hubo momentos muy buenos y momentos malos, como toda relación, pero hubo un desgaste"

"Me molesta que haga acusaciones de adicciones y violencia de género sin pruebas, porque eso es algo condenable. Las acusaciones son totalmente falsas. Hay que demostrar las cosas en la Justicia, con evidencia, pruebas e historiales clínicos. Yo estoy tranquilo porque no va a haber ninguna prueba, nunca cometí violencia de género contra ella ni contra otra mujer. Que su abogado demuestre las cosas ante el juez. Vamos todos a la justicia a ver si es cierto", manifestó.

Tras señalar que sabía que Nannis había perdido un embarazo, negó que el motivo haya sido un empujón propinado por él, tal como contó su ex pareja en el ciclo de Susana.

En cuanto a las pericias que pidió el abogado de Nannis, Caniggia aseguró que se hizo todos los estudios físicos y psicológicos el miércoles y el jueves pasado y que todos arrojaron resultados negativos: "Hice todas las pruebas que la ley pide, nadie tiene coronita, me parece bárbaro. Ya tengo los resultados y no tengo ningún tipo de problema".

"En los últimos dos meses hice 70 mil kilómetros viajando por trabajo, hice clínicas, charlas, conferencias con ex jugadores, y en todos se juegan partidos", sostuvo y añadió que ninguna persona con ese nivel de exposición física podría sufrir de adicciones.

"Ella daño mi imagen. En algún momento quizás hubo algún exceso en mi vida, pero eso pasó muchos años atrás. Entonces estas acusaciones no las puedo permitir. Pero bueno, yo confío en la Justicia", remarcó. "Acá nadie tiene que ser salvado. Yo no tengo ningún problema con ninguna adicción ni nada por el estilo", recalcó.

Sobre sus tres hijos, Charlotte, Alexander y Kevin Axel, Caniggia indicó: "No los quiero involucrar, quiero que tengan buena relación con ella y conmigo. Hace meses que hablo con ellos, y les expliqué bien que la relación se había desgastado y esto no iba a caminar".

Aunque no quiso nombrarla directamente, Caniggia también habló de su novia, Sofía Bonelli. "(Nannis) Involucró a gente de mi entorno, gente que está conmigo que es gente sana. Lo preocupante es la gente del entorno de ella, no del mío. El problema es el círculo vicioso que tiene ella. Varios personajes de su entorno aparecieron en televisión y no me conocen. Escuché barbaridades, van a tener que ir todos a declarar a la Justicia. Dicen infinidad de cosas que son falsas, faltaba que aparezca el Pato Donald o Mickey", sostuvo indignado.

A la hora de hablar del papel Susana Giménez en el escándalo, expresó: "Me pareció patético que se permita decir todas estas cosas sin evidencias. Además que no le pregunten nada. Me pareció un poquito patético de parte de Susana y de su producción. Fue lamentable". "No iría al living de Susana, no me interesa, yo elijo con quien hablar", agregó, enojado.

"No tengo odio ni rencor. Pero esto no tendría que haber pasado por los pibes míos y por mi imagen", dijo Caniggia sobre el cierre de la nota, luego de decir que siente "pena" por su ex mujer y dejar en claro que tiene la intención de firmar el divorcio pero que Nannis se niega.

Caniggia también se refirió de su relación con Diego Maradona, quien se emocionó al hablar de él hace unos días en la presentación de su nuevo rol de director técnico en Gimnasia y Esgrima de La Plata. "Fui a la cancha porque es un amigo, es el mejor jugador de la historia, le deseo lo mejor, hizo mucho por los argentinos. Esperemos que lo traten bien, se lo merece", dijo.

"Vi lo que dijo de mí, es recíproco, fue un gran amigo, un gran compañero. Hemos pasado grandes momentos y algunos no tan buenos, a nivel futbolístico. Cada vez que le preguntan por mí sé lo que va a decir, igual si me preguntan a mí por él", agregó en relación a lo que opinó El Diez por el escándalo con su mujer.

