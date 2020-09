Cantando: los memes de Lourdes Sánchez por su regreso al BAR

Con esta idea, en los últimos días fueron incorporados los hermanos Caniggia, Mica Viciconte y Paula Trápani, lo cierto es que los nuevos rostros terminaron dándole algunos puntos extras al envío.

“Estoy feliz de que hayan pensado en mí para estar en el BAR, y de la que prácticamente soy fundadora. Faltaba otra mirada. Vamos a darlo todo", expresó la bailarina, quien también es conductora de La previa del Cantando por Ciudad Magazine, junto a Lizardo Ponce, participante del certamen.

Precisamente, fue la propia Sánchez quien pidió hace un mes atrás conformar un BAR, dado que no soportaba la forma de calificar de algunos jurados, apuntando principalmente a la cantante de cumbia, Karina la Princesita.

Ante esta novedad, las redes sociales explotaron, principalmente porque consideran que hay otros artistas que podrían encargarse de evaluar el canto. Como si fuera poco, muchos recordaron el cruce que la también panelista de Hay que ver tuvo con Karina “La Princesita” en el Bailando, cuando ella les recordó a todos que había grabado un disco, en su etapa como animadora infantil.

“Lourdes: de qué se ríen? Tengo un disco!! #Cantando2020”; “La acomodada eterna de Lourdes Sánchez, sin carisma, sin talento, sin llegada....agarrando OTRO laburo, no solo le basta con ponerla de panelista, de conductora de tv, de radio sino q ahora es BAR. Y TANTOS ARTISTAS CAGADOS DE HAMBRE...lo q hace el poder” y “SI ME DICEN QUE LOURDES SANCHEZ INTEGRA EL BAR DEL CANTANDO ME QUEDO VIENDO FIJO TELEFÉ”, fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes.

