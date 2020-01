Cardona y Cubas están en el radar de Riquelme

Ayer, dos ex Boca, Andrés Cubas y Edwin Cardona, empezaron a sonar, uno por el interés de Talleres de Córdoba por Paolo Goltz y el otro porque no tiene club en este momento, ya que el Rayados de Monterrey no lo tiene en sus planes.

"Cubitas" también es pretendido por el Fluminense de Brasil, que ofreció 2.800.000 dólares por el 60 por ciento del pase. En esta posición Boca tiene solo a Iván Marcone ante la salida de Daniele De Rossi.

Con respecto al ex jugador de la selección colombiana, que estuvo en Boca en 2017 y 2018, habría tenido una conversación telefónica con Juan Román Riquelme , quien le manifestó que le interesa pero que tendría que venir con el pase en su poder y bajar sus pretensiones de prima y sueldo. Mauricio Isla, chileno marcador por derecha que pertenece al Fenerbahce de Turquía y que integra la selección de su país, también habría tenido una charla con Román, pero tiene contrato hasta junio y eso trabaría las negociaciones.

El que sí podría ir a préstamo, pero a Rosario Central, es Marcelo Weigandt, ya que en ese puesto están Julio Buffarini y Nahuel Molina Lucero.

Mientras el plantel, a las órdenes del nuevo entrenador, Miguel Ángel Russo, sigue trabajando, la dirigencia busca opciones futbolísticas en un mercado de pases que parece esquivo, en el que incluso River decidió no ingresar y mantener su plantilla.

