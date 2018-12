Carla Conte, la primera que se plantó ante Tinelli

“Thelma me dijo ‘hace diez años se cortaban polleras en televisión’. Hace diez años te cortaban la pollera a vos, y vos fuiste la que dijiste no”. Luciana Peker, periodista que fue clave en la denuncia de la actriz

‘’Quiero en este momento rescatar a todas las mujeres que hicieron historia, vos la hiciste, porque en la TV no es que no se corten polleras, una cosa es cortarte y ponerte la pollera corta porque querés y hacer la práctica que quieras, y otra es que te la corten sin tu voluntad’’, dijo la periodista. “La que dijo no y se plantó fuiste vos, y eso que Thelma rescata como un cambio es gracias a vos’, agregó.

Al escuchar esas palabras, la conductora de Confrontados no pudo contener las lágrimas y agradeció a Peker.