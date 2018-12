Carla Conte: "Tinelli tendría que reconocer que no estuvo bien"

- El tema volvió a salir ahora, como resignificado por la conciencia de hoy y el espacio ganado por las mujeres para hablar y denunciar…

Sí, es un poco histórico, todos lo recuerdan. Eso fue en 2007 y entonces yo no sabía ni qué era el feminismo. Pero lo viví mal. Y tres años después, en 2010, cuando ya me había ido de la tele y estaba en mi primer puerperio, y empezaba a tener una perspectiva feminista, hablé en una nota y conté que eso no me había gustado. Y fue caro el precio de salir en ese momento a hablar mal, que tampoco fue tan así, del número 1. Salieron todos a matarme con un nivel de violencia... Fue una carnicería. Cosa que yo, aparte, en ese momento, no sabía manejar. Hoy podría haberlo llevado distinto. Pero ahí quedé sola.

-¿Tuviste muchas situaciones en los medios?

Ufff. Un montón. Esta fue la más vistosa por la exposición masiva, pero ponele: la segunda semana que yo estaba en Call TV, habían puesto un cuadro atrás mío y el conductor quería que yo me diera vuelta para mostrar la cola y yo me retobé al aire. Y terminé el programa y renuncié. Y le dije: “Yo no quiero hacer esto, yo no soy la mina que vos necesitás”. Y me preguntó que quería. Y le dije que yo quería conducir. Y al otro día empecé a conducir los juegos. Bueno, tuve suerte también. Porque no es fácil plantarte cuando todo en ese momento era poner a las mujeres en ese lugar. Pero creo que es algo que naturalmente hicimos siempre todas: batallar contra esos lugares.

-Te viniste plantando cuando hablaste de Mariano Iúdica o le cortaste el teléfono a Rolando Hanglin.

Sí, es que creo que ya no hay lugar para estas cosas, que tenemos que decirlas, pararlas, batallarlas, sea quien sea el que está haciendo eso, teniendo esta actitud, en la tele, en la calle, en la familia. Basta. Las mujeres dijimos basta. Pero no fue fácil: así como la de Call TV, también tuve otras experiencias en producciones de fotos que me querían hacer poner algo que no quería y me fui y no hice la foto. Pero también tuve otras en las que me callé y transé, e hice cosas que no quería, con las que no me sentía cómoda, me sentía atropellada, y no pude decir que no. Que tuve miedo, que me quedé y me sentí cómplice porque estaba al aire… Y esa sensación es tan, tan horrible. Recién ahora en Confrontados siento que hay un equipo que banca, que armamos, que laburamos en bloque.

Embed Siento mucho orgullo de laburar en un programa en donde al macho violento se lo saca del aire. Gracias @rodrigolussich y Gustavo Hoyle. Con @confrontadosok hacemos la diferencia. Amo ser parte de este espacio y de esta forma de hacer TV. @MandarinaTVok @canal9oficial — Carla Conte (@carlaconteok) 10 de octubre de 2018

-¿Cuándo apareció el feminismo en tu vida y qué te convocó?

Yo estaba embarazada de Mora, mi primera hija, y ahí empecé a vincularme por el tema del derecho a un parto respetado. Y descubrí a un grupo de mujeres maravillosas, que me enseñaron mucho. Y ellas fueron las únicas que me acompañaron y entendieron cuando dejé la tele. Ni mis amigas ni mi familia me entendieron. Y con ellas en 2012 fui a mi primer Encuentro Nacional de Mujeres en Posadas. Y ahí tuve mi primer pañuelo verde de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y si bien recién ahora puedo decir que soy feminista, yo siento que siempre lo fui: desde que en mi casa machista hacían diferencia con mis hermanos varones y yo me rebelaba. Y me sentía sola en esa pelea. Y ahora me siento acompañada, respaldada. Eso es el feminismo. Y me convoca y me emociona.

-¿Creés que el caso de Thelma abre una puerta y se vienen denuncias?

Sí, totalmente. Está lleno de casos de acoso y abuso. Este, el de (Juan) Darthés, es uno solo que está cayendo. Faltan más casos de él y de muchos otros. Creo que está lleno. Costó mucho llegar hasta acá y no es fácil denunciar, porque es muy duro para las mujeres y porque ellos tienen poder, mucho poder. Pero esta puerta no se cierra acá. Y estoy segura de que hay un montón de tipos muertos de miedo. Y sí, tengan miedo. Porque no nos callamos más.

-Hoy, diez años después, ¿te gustaría una disculpa de Tinelli?

A mí me parece que él hizo todo un cambio y está bueno, hay cosas que ya no pasan más. Pero lo que a mí me parece que hace falta es que él públicamente diga “che, no estuvo bueno hacer eso”. Reconocer que en otro momento hizo algo que hoy no haría, que no estuvo bien, hacerse cargo de que hizo sentir mal e incomodó a muchas mujeres.

