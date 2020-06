“Venía con mucha tos y me subió la temperatura. Entonces decidí llamar a la obra social y vine por mis propios medios a internarme. Prefiero resguardarme por las dudas... No dormí en toda la noche, me hicieron varios estudios, placa de tórax, tomagrafía de tórax, análisis de sangre, hisopado", dijo el hijo de Carlos Saúl Menem, en una entrevista telefónica con el programa Informados de todo (América).