En declaraciones radiales, Carlotto rechazó los dichos de Cortiñas, quien había cuestionado al jefe de Estado por esa frase pronunciada durante un acto en el predio militar de Campo de Mayo.

"Cada uno puede opinar, pero si no colaboramos con todo lo que tiene que hacer Alberto acompañándolo, entendiéndolo...y que después pida disculpas un Presidente que no tiene por qué hacerlo: ya lo conocemos, no nos confundamos. Lo único que falta es que en los derechos humanos estemos cuestionando lo que sabemos que es un Gobierno salvador", señaló.

En ese sentido, Carlotto instó a realizar los eventuales cuestionamientos al Gobierno en privado y no a través de los medios de comunicación.

"Si para nosotros lo que él hace está equivocado, no salgamos a darle de comer a la prensa que es de lo peor. Yo lo llamo por teléfono, si él nos escucha, no hacer viva voz en los medios. A algunos les viene muy bien que una persona de vieja data, una madre, una luchadora diga algo así. Pero no contribuye, le da de comer al enemigo", concluyó.

-> Bonafini también respaldó al Presidente

La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, defendió al mandatario Alberto Fernández tras la polémica generada por sus dichos sobre los militares y consideró que lo "lo corren mal" aquellos que lo criticaron, a la vez que afirmó que "no se puede seguir diciendo que todos los militares son asesinos".

Alberto-Fernández-y-Hebe-de-Bonafini.jpg

"Se equivocan (los que lo critican al jefe de Estado), porque estas Fuerzas Armadas que el Presidente saludó son las que creó Néstor y Nilda Garré. No sé por dónde lo corren, pero lo corren mal, porque Alberto está haciendo un trabajo impresionante", sostuvo la referente de los derechos humanos.

En diálogo con Radio 10, Bonafini afirmó que con los cambios introducidos en los planes de estudio de las Fuerzas Armadas "se formó otra gente". Y señaló: "No podemos seguir diciendo que todos los militares son asesinos. Es un disparate".

A la vez, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo consideró que "va a haber un momento en el que va a haber que terminar con los juicios" por delitos de lesa humanidad.

Y concluyó: "Tampoco estoy de acuerdo con que se le pague a todo el mundo una reparación económica: los que estuvieron afuera, los exiliados, los niños, los grandes. Me parece que es como un abuso ya. La sangre de los desaparecidos no puede valer eso".

