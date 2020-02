Pichetto: "No sé, a mi edad la gente también se muere"

"Vivo el día a día, me levanto a la mañana y digo ‘estoy vivo, sigo’", dijo, optimista, el rionegrino en una entrevista. Sin embargo, lanzó: "A mi edad la gente también se muere", por lo que no le es posible garantizar una candidatura el año que viene. Pese a esta premisa, el ex senador aseguró que le interesa "seguir participando en la discusión de las ideas en Argentina", por lo que seguirá dentro del ámbito político. Esta semana estuvo en la mesa chica del PRO junto a Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo.