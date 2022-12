Carmen Barbieri contó qué haría si se cruza con Ayelén Paleo, la ex amante de Santiago Bal

Carmen Barbieri Ayelén Paleo 1.jpg

"Yo no tengo nada en contra de ella. Yo no podía creer que Santiago me dejó. Me llevaba 20 años, di la vida por ese hombre. Después murió en mis brazos... Yo le hice un pan de carne la noche anterior con un puré de batatas, comió y al otro día se fue. Estaba todo tan bien en mi casa. Yo dije '¿habré hecho mal la comida?'", agregó Carmen.

Sin embargo, eso no fue lo más fuerte que contó, ya que la conductora admitió que en su momento hasta pensó vengarse de la peor manera posible.

“Yo planeé matarlo a Santiago, planeé todo, hasta cómo lo iba a matar. Es más, me iba a quedar viendo cómo se moría porque este capaz que resucitaba. Lo hablé con mi psiquiatra y me dijo 'las ganas de matar a alguien y planearlo es principio de locura' y yo le decía 'yo me voy a entregar, yo tengo todo planedo'. Ella me decía que cada vez que yo entraba al consultorio se ponía el cinturón de seguridad", reveló.

"Yo le dije 'yo no estoy loca, yo no quiero que respire el aire que yo respiro en este planeta. Quiero eliminarlo'. Le iba a meter un cuchillo, había pensado bien dónde y cuánto tiempo iba a tardar en morir... 40 minutos, más o menos. Leía y estudiaba medicina y sabía donde tenía que darle para que se muera. Y esperar que pase porque él sobrevivió a varios cáncer, todo. Estaba tan llena de ira que después se me fue. Mi hijo me hizo reaccionar, me sacudió y me dijo '¿No te das cuenta que hace mucho te dejó de amar? Nadie tiene la culpa'", agregó Carmen Barbieri.

Finalmente, Carmen Barbieri se refirió a qué pasaría si hoy se cruzara con Ayelén Paleo. "Hoy la veo y no la reconozco, se ha operado tanto que no la reconozco. Adelgazó y todo, tiene un cuerpo, nene... Hizo muy bien en cagarme (Santiago Bal). Está bárbara, está divina ahora, hermosa; es Alf, de cara es Alf, pero el cuerpo es bárbaro", cerró.