En medio de la angustia familiar por el estado de salud de Santiago Bal, quien se encuentra en coma farmacológico, Carmen Barbieri fue al programa de Mirtha Legrand y habló de la despedida que tuvo el actor por parte de sus hijos. "Los chicos se reunieron y decidieron no tocar más a su papá. No tiene mejoría. Él tiene ganas de seguir, pero los hijos me pidieron que no le pida más salir adelante, porque siempre sale. Y esta vez se va a encontrar con un cuerpo muerto", dijo la madre de Federico Bal.