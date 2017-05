Carrió, además, reivindicó el “derecho a la verdad” de los familiares de las “víctimas de la guerrilla” durante los años 70. “Hay que resolver el derecho a la verdad -ya no a la Justicia porque está prescripto-, que tienen muchas víctimas civiles de la guerrilla. Los familiares de los soldados de Formosa tienen derecho a saber lo que pasó”, advirtió.

En declaraciones radiales, luego de la controversia que generó el fallo del 2x1 de la Corte que obligó al Congreso a aprobar una ley para limitar ese beneficio, Carrió se manifestó de acuerdo con que los mayores de 75 años puedan cumplir su condena en prisión domiciliaria. “No creo que responda al derecho humanitario que gente de 80 años esté detenida en cárceles comunes y no tenga prisión domiciliaria, porque no me parece que eso sea humanista y creo que hay que resolver ese tema”, argumentó.