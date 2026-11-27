Lo dijo luego de la decisión del juez de revocar la domiciliaria y fijar una serie de reglas de conducta que deberá cumplir. Cómo están su mujer y sus hijos.

Casa del horror en Esquel: tras la liberación del bioquímico, su defensor estudia hacer una demanda por daños.

Luego de que un juez de Chubut puso fin a la prisión preventiva domiciliaria del bioquímico Miguel Edgardo Battista, acusado de mantener cautiva a su familia en una casa de Esquel , su abogado defensor, Daniel Sandoval, adelantó que evalúa iniciar una demanda por daños y perjuicios .

La decisión judicial se tomó este 27 de noviembre de 2026 en una audiencia de revisión y pese a la oposición de la fiscalía, que evaluaba que el imputado debía seguir detenido.

Battista está acusado de privación ilegítima de la libertad y abandono de personas contra su mujer y sus tres hijos adolescentes, con quienes compartía vivienda en la zona norte de Esquel.

¿Demanda por daños y perjuicios?

Tras la audiencia, Sandoval aseguró que "no se descarta la posibilidad de hacer una demanda por los daños y perjuicios que sufrió Battista".

El abogado aclaró que la decisión se tomará después de una reunión prevista para esta semana, en la que analizarán cómo avanza el expediente.

El defensor del bioquímico puso el foco en el desgaste que atravesó su cliente desde que fue detenido, a fines de octubre de 2026.

"Lo que le está pasando a Battista ha sido muy complejo, le ha repercutido muchísimo a nivel emocional y económico también", resumió.

El juez de Chubut que “entendió acabadamente”

Además, Sandoval celebró el resultado de la audiencia.

Según dijo, la defensa pudo contrarrestar los argumentos que presentó la acusación para sostener el encierro.

"Todas y cada una de las posiciones que ha tenido la Fiscalía las hemos podido contrarrestar de la mejor manera posible y el juez las entendió acabadamente", afirmó.

Sin contacto con la familia

Sobre el futuro del grupo familiar de Battista, el abogado defensor dejó algo claro.

"Por el momento no se puede revincular con su familia. El Juzgado de Familia es quien determina eso", aseguró.

Es decir, el contacto entre el acusado con su mujer y sus hijos adolescentes sigue completamente vedado y la última palabra la tendrá ese organismo.

Daniel Sandoval, abogado del bioquímico Miguel Battista (foto de Diario Jornada).

De hecho, una de las medidas que debe cumplir el bioquímico para conservar la libertad que acaban de otorgarle es respetar la restricción de acercamiento a los otros cuatro integrantes de su grupo familiar e, incluso, a las personas que los están asistiendo.

Además, a partir del lunes 30 de noviembre, ya con libertad de movimientos, Battista deberá presentarse una vez por semana en la comisaría de Trevelin.

Cómo están la mujer y los hijos del bioquímico

Según precisó Sandoval, la esposa de Battista continúa en tratamiento por su salud mental, algo que venía siguiendo ya antes del operativo en la vivienda por la denuncia de vecinos que observaban movimientos extraños y que notaron que los chicos no asistían hacía tiempo a la escuela.

El abogado también precisó que los tres hijos viven en un domicilio que les proporcionó el Estado, fuera de la casa de la zona norte de Esquel que compartían en con sus padres, hasta que intervinieron las autoridades.

La fiscal María Bottini recordó luego de la audiencia a puertas cerradas que la ley impide dar mayores precisiones sobre la situación de la familia de Battista porque se trata de menores de edad y personas en situación de vulnerabilidad.

De todos modos, ella también confirmó que siguen al cuidado de agentes de salud y personal del Poder Ejecutivo provincial.

Cómo sigue la investigación

Pese a la liberación y más allá de una eventual demanda por daños, la investigación por privación ilegítima de la libertad y abandono de personas está lejos de cerrarse y sigue en marcha.

La etapa preparatoria tiene un plazo de seis meses y actualmente, tanto la fiscalía como la defensa esperan los resultados de las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas que elabora el Cuerpo Interdisciplinario Forense.

El expediente, además, ya incorporó la declaración por separado de los tres hijos en Cámara Gesell, quienes según trascendió en su momento, habrían coincidido en que no estaban encerrados, sino que la decisión de permanecer en la vivienda era consensuada por toda la familia.

La casa que compartían Miguel Battista, de 71 años, su mujer y sus tres hijos adolescentes.

También se realizó un allanamiento en un predio rural de Trevelin, en el que se descartó la presencia de restos óseos humanos: comprobaron que los que había pertenecían a una mascota familiar.

Desde la Fiscalía adelantaron que, por ahora, no pedirán la revisión del fallo que le otorgó la libertad ambulatoria al acusado.

Advirtieron, sin embargo, que ante cualquier incumplimiento de las reglas que debe cumplir el bioquímico, se lo informarán al juez y solicitarán de inmediato una medida cautelar más grave en su contra.