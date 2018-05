Casi les compra a gitanos un camión robado en Mendoza

Los portales de compra y venta en Facebook suelen ser un mecanismo sumamente utilizado para concretar estafas. Así fue que un joven chubutense se vio tentado por el precio de un camión Scania que se ofrecía a 560 mil pesos.

“Tenía unos años, pero estaba en buen estado y estaba barato”, confió el joven luego de lo sucedido. Si bien aún estaba molesto por el ardid delictivo del vendedor neuquino, manifestó estar de acuerdo con dar a conocer la historia para alertar a futuros compradores.

Luego de ver el posteo en un grupo de la red social, el chubutense contactó por teléfono al vendedor, quien le pasó los datos de dominio del camión y la dirección donde vivía en Neuquén capital.

Previo a viajar, el comprador se comunicó con un conocido en la ciudad para que le averiguara sobre los vendedores. Así fue que se enteró de que en esa vivienda, ubicada sobre calle Primeros Pobladores, reside una familia de la comunidad gitana.

Al mismo tiempo, su gestor le había dicho que no había nada raro sobre el dominio del camión, por lo que el joven decidió viajar hacia Neuquén.

Sin embargo, al llegar y reunirse con su conocido, este le aconsejó ir a la Policía para asegurarse de la transacción comercial.

Fue así que el lunes a la mañana, personal del Departamento de Sustracción de Automotores detectó que el camión tenía pedido de secuestro de la provincia de Mendoza, por lo que lo incautó.

Además, demoró a un joven de 19 años que adujo que el camión lo había dejado otra persona ahí. De acuerdo con lo investigado por LMN, los vendedores eran dos integrantes de la comunidad gitana, de apellidos Esteban y Juan.

“Nunca me había pasado algo así. Entré en duda cuando mi conocido me dijo que no eran de confiar y por eso decidí ir la Policía”, dijo la víctima, un joven oriundo de Chubut

Acusados por estafas telefónicas

En diciembre pasado, personal del Departamento de Delitos Económicos allanó 10 casas en simultáneo, donde detuvieron a 19 personas, todas integrantes de la comunidad gitana. Los procedimientos fueron a raíz de ocho causas de estafa mediante la modalidad del cuento del tío ocurridas en Neuquén y Plottier, donde la mecánica era la misma: les hacían creer a las víctimas que se venía una devaluación o corralito para que les entregaran dinero y joyas a quienes ellos creían amigos de la familia.

Los detenidos, 14 hombres y 5 mujeres, fueron acusados por los hechos y luego recuperaron la libertad. Entre ellos estaban la familia Costich y los Esteban.

En total habían secuestrado un kilo de oro y un Toyota Corolla, usado para recolectar el dinero.

