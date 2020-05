"Casi un mes después del primer síntoma, me pudieron hacer el test y dio positivo"

María Luz hace dos años que vive en Barcelona y vio, desde cerca, cómo el virus avanza: "Uno de los pacientes comenzó con descomposturas el 18 de marzo. Le hicieron el test y dio negativo, pero a los pocos días comenzaron otros pacientes a presentar fiebre, tos y demás síntomas del virus. Nos alarmamos".

"Para esa fecha el coronavirus, acá en España, era un hecho. El 4 de abril volvieron a hacer el test en la residencia y dio que 12 de los 30 pacientes lo habían contraído", aseguró la joven, mientras confirma: "La planta en la que yo trabajo tenían todos el virus, pero hasta ese momento yo no tenía ningún síntoma. A partir de ese día empezamos a tener más seguridad: utilizábamos máscaras y un traje de protección".

"Todo venía bien, hasta que en uno de mis francos, el 9 de abril, me siento a comer y no le sentí el sabor a la comida. Ahí empecé a intuir que lo podía haberlo contraído", describe María Luz, mientras explica: "Dos días después, llamé a mi médica en donde a partir de un cuestionario me dio licencia en el trabajo por 15 días, sin mayor información".

Para ese momento, la situación era bastante diferente con la que empezó el año. Ella vive con su pareja, quien a principio de marzo tuvo un accidente y debió que ser operado. Para la fecha de la intervención, su suegra fue a Barcelona para acompañarlo, pero la pandemia no la dejó regresar.

A María Luz le dieron licencia en su trabajo hasta el 26 de abril y empezó con más síntomas: "Me quedé sin gusto y al otro día sin olfato. La cabeza me dolía un poco, pero me sentía bien". Ella necesitaba confirmar si había contraído el virus para poder hacer las pequeñas cosas que estaban permitidas: "Ni sacar la basura puedo, estoy muy encerrada".

"Desde el Gobierno español no están haciendo tests, entonces fue muy complicado chequear mi situación. Me dicen que me quede en mi casa, pero no tenía la posibilidad de confirmar si soy portadora o no", reafirmó la joven.

"El 29 de abril -20 días después del primer síntoma- me tuve que movilizar hasta mi trabajo en donde sí me hicieron la prueba. Es una extracción muy molesta, pero logré hacérmela con parte de mis compañeros. El resultado tarda normalmente 48 horas, pero el mío se extravió en el camino y demoró más", desarrolló.

"Y, por fin, este sábado me confirman. Yo estaba esperando que me digan que era negativo, claramente, así podía salir a caminar y hacer las actividades que los que no están infectados pueden. Pero no, lamentablemente mi jefe me comenta vía mail que había dado positivo", relató.

Maru confirmó que esos síntomas correspondían directamente con el coronavirus. Si bien, solo tiene dolores de cabezas esporádicos y tos por las noches, le volvió el olfato, el gusto y ella "se sigue sintiendo bien". Los problemas que tiene ahora se vinculan directamente con la evolución del virus y con su capacidad de aguantar el aislamiento: "Me dieron la peor noticia porque ahora no me queda nada por hacer, solo aislarme y esperar que pase el tiempo. No tengo fecha de 'recuperación', ni me harán otro test. Solo tengo que estar acá", se frustra.

Maru vive un día a día con mates individuales, una tos que la persigue y el encierro que le marca el calendario. Si bien ninguna de las personas con las que convive presentaron signos de la enfermedad, ella dice "que seguramente sean asintomáticos". Sin saber cómo va a terminar esto, la joven argentina se apoya en sus amigas vía redes sociales y concluye con un mensaje: "Lo que le digo a todos los argentinos, que tienen más suerte porque el virus llegó tarde, quédense en su casa. Ustedes no saben lo que es esto. Por favor, hagan caso y cuídense".

