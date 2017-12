Catequistas denuncian por terribles abusos a un cura

Son tres las catequistas que se animaron a hacer público lo que vivieron. Tienen 74, 62 y 39 años. Lo denunciaron en la Unidad Fiscal y el Juzgado de Violencia de Género Nº 1, a cargo de Ricardo Costa. Los ataques ocurrieron en el despacho del sacerdote en la Parroquia San José, entre fines de 2014 y agosto de 2015.

El último ataque fue después de que Nidia se acercara a hablar con él sobre un abuso que había sufrido cuando era menor. “Sufrí un abuso de niña. Me hizo mucho daño y necesitaba una palabra que me ayudara. Su respuesta fue: ‘Lamentablemente, es una estadística. El hombre tiene instintos que no sabe controlar’. Me puse más furiosa”, reveló Nidia.

“Me miraba con ojos de hombre y no de sacerdote. Tenía gestos al saludar que no eran normales en un cura. Un ataque concreto fue en agosto de 2015. Fui a hablar con él de abuso y salí abusada”, sumó.

“Me enojé y le dije: ‘¿Cómo me puede dar esa respuesta?’ Estaba defendiendo a esa otra persona (el abusador). Me levanté y él se levantó. Vino para saludarme y me agarró fuerte. Puso su cara pegada a la mía, jadeando y pegándome hacia su cuerpo. Y cuando sentí que me iba a dar un beso, no sé cómo, me salí o lo empujé”, contó.

Nora, otra de las denunciantes, fue convocada por el padre Mario a una reunión privada para que se hiciera cargo de la coordinación de la nueva catequesis de la parroquia. “Él se levantó primero y en ese momento ‘zac’, con 120 kilos contra 52, imaginate, me inmovilizó. Me metió la lengua y me la sacó. Me chupó toda la cara y yo me quería escapar para abajo. Puso su pierna entre las mías, yo sentía su erección. Me quedé petrificada. No me acuerdo más nada de cómo me fui”, detalló.

Afuera: El Obispado de San Isidro, a través de un comunicado, informó que separó al sacerdote.62 años tiene el sacerdote.

Mario Koessler vive en el Hogar Marín desde que fue desplazado de su cargo en la parroquia San José a raíz de las duras acusaciones de las tres catequistas.

Detuvieron a un acusado de violar a ocho menores

Un hombre de 27 años fue detenido al ser acusado por abusar sexualmente de al menos 8 menores de edad en Trelew. Las autoridades afirman que se trata de un violador serial. Según confirmaron fuentes policiales y judiciales, existe una serie de denuncias en las que se intentará verificar en los estrados judiciales si la misma persona utilizó sus lazos familiares para abusar principalmente de nenas de entre 3 y 8 años. La fuente consultada confirmó que existen casos donde ya se pudieron efectivizar pericias ginecológicas donde se hallaron rastros de lesiones en las partes íntimas de las presuntas víctimas. Según los datos que surgieron con el correr de las horas, el sospechoso llevaría varios años en la perpetración de los ataques sexuales. Por eso mismo, no descartan que haya más casos. Sin embargo, la confirmación de al menos 8 denuncias hicieron que la Policía Judicial y la Fiscalía actuaran para detenerlo y someterlo a una investigación formal.