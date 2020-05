Catherine Fulop: explosión y un momento crítico

Sin techo

Luego, la esposa de Ova Sabatini detalló: "Explotó el termotanque en casa, por suerte estamos bien". Junto al mensaje, Fulop mostró varias imágenes que grafican los daños en su hogar. Lo más llamativo fue que la explosión alcanzó el techo del lavadero y quedó destrozado. En otra de las imágenes se puede ver a Cathy mostrando un Raid (insecticida) todo abierto en su parte trasera.

En otra historia, con una breve filmación, Fulop agregó notablemente molesta: "Agradecer lo que me pasa a ver si cambian las cosas... ¿O cómo es el mereketengue?", escribió la madre de Oriana y Tiziana.

La venezolana vive en un caserón ubicado en un country de Pilar y pasa la cuarentena con su marido, su hija menor, y su empleada doméstica de toda la vida, Juana, quien eligió quedarse con ellos porque vive allí desde hace una década. Justamente, ante ese dato le llovieron duras críticas a Cathy, quien debió dar explicaciones en las redes por esa decisión ya que algunos la acusaron de explotar a Juana.

Por otro lado, Cathy habló días atrás sobre la posibilidad de que Oriana se convierta en mamá junto a Paulo Dybala. "Para Oriana, el éxito es formar una familia, y dar conciertos de vez en cuando, no llenar un Luna Park", dijo la conductora. Aunque aclaró: "No es lo que más quisiera que le pasara a ellos en este momento, ellos se van a cuidar, tienen muchas ganas de agrandar la familia, pero tienen mucho para hacer, como viajar. El pensarlo me dio alegría".

