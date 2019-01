Cayó el portero de una escuela por grooming y abuso de una alumna

La fiscal Verónica Pérez, de la UFI N° 3 de Esteban Echeverría, le imputa a Espíndola el delito de acoso por haberle escrito mensajes vía Whatsapp a la víctima, fuera del horario escolar, para pedirle que lo llamara, que le enviara fotografías y para invitarla a salir del aula para encontrarse. La detención se llevó a cabo luego de que la funcionaria pública evaluara el testimonio de la víctima en cámara Gesell y tras el peritaje que se le hizo al teléfono celular de ella.

Por su parte, Mariana, una docente que acompaña a un niño de inicial como maestra integradora del Parish Robertson, declaró al canal de noticias C5N que no le sorprendió la denuncia dado que más de una vez la hizo sentir muy incómoda a ella.

“Ramón tenía una actitud de saludar con abrazos que duraban unos segundos, eso me generaba incomodidad. Yo veía que esto lo hacía también con otras docentes y con alumnas. Un día me abrazó y me susurró: ‘Nunca estuve abrazado con una mujer así’, otra vez me dijo que tenía lindos ojos, y así varias situaciones”, dijo.