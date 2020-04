Cayó una abuela con el verso del bono de la Anses

El comisario Mauricio Pamich, jefe de Delitos Económicos de la Policía provincial, informó a LMN que el engaño se pudo concretar a través de una gestión de clave bancaria. "Con el mismo método que ya hemos informado antes, se comunicaron con la víctima fingiendo ser de la entidad, le informaron que era beneficiaria de la ayuda económica y la instruyeron para que diera acceso a su cuenta mediante un cambio de clave", informó.

La estafa a la mujer fue la única concretada en la capital pero la tercera denuncia radicada por los intentos. En todos los casos, según lo aseguró el comisario, las llamadas provenían de la provincia de Córdoba. "Todos los denunciantes pudieron aportar datos que permiten continuar la investigación y dar con los responsables", sostuvo Pamich.

Una de las mayores preocupaciones en este momento es si se podrá resarcir a la víctima dado que, como siempre se menciona, los bancos no se hacen cargo en estos casos. "Machacamos todo el tiempo con los cuidados que hay que tener, no solo por disminuir la cantidad de casos sino porque después nadie les devuelve la plata. Los bancos no se hacen cargo por una operación que el cliente realizó de manera voluntaria, y menos sabiendo de la prohibición de hablar por teléfono dentro del cajero o el establecimiento", señaló el comisario.

La semana pasada, este medio dio a conocer la primer estafa de este tipo concretada. Fue a un hombre de Andacollo, a quien le sacaron 100 mil pesos mediante una solicitud de préstamo que luego transfirieron a otra cuenta. Sobre esta línea, el comisario señaló que en el interior de la provincia ya fueron seis las denuncias.

