Según informó el sitio Centenario Digital, la policía intervino en el hecho y se encontraba analizando cámaras de seguridad cercanas a la zona, aunque por el momento no recolectaron datos concretos.

“Lo único que pido es que no compren las cosas que me robaron”, lanzó indignada la mujer, y se quejó por vivir en una zona alejada donde, por ejemplo, "la ambulancia no llega, no hay alumbrado público y los robos son constantes".

Otros vecinos del lugar explicaron al mismo medio que la semana pasada tuvieron una reunión con autoridades policiales, a quienes les plantearon sus reclamos en relación a que se intensifique la seguridad en esa zona.

"No somos gente agresiva, no queremos llegar a tener que actuar de otra forma pero estamos cansados, a la mayoría esta gente le ha robado", señalaron.

