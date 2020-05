Centro: denuncian que ocupas les roban a los vecinos

Con los datos brindados por los vecinos, los efectivos pudieron encontrar a los ladrones a pocos metros y los detuvieron. "A los tipos los agarraron y no sólo tenían la bomba de agua, sino también se les encontró unas zapatillas y ojotas que le habían sacado a otra vecina y otras cosas más, que evidentemente se las habían robado a más personas", contó Facundo y aclaró que esta miércoles a la mañana se enteraron que ya los habían liberado.

La bronca de los vecinos es porque no saben a quien reclamarle esta situación. "Nosotros vivimos como en un complejo, donde hay dos departamentos, un local y otra casa al fondo. Estas personas se metieron en dos casas que están al lado y que están abandonadas desde el verano", explicó el vecino.

Además, detalló que han intentado hablar con los dueños de las casas, pero no han tenido respuestas. Estiman que la idea es venderlas, pero que actualmente no saben que va a pasar. "Cuando anoche (martes) entró la Policía, había botellas de alcohol, ropa tirada, y no queda nada de grifería, ni las puertas ni ventanas de la parte de atrás", detalló.

"Me comuniqué con el Municipio para ver si había algún área específica que pudiéramos reclamar esta situación, pero me dijeron que no tenían ningún área y que me comunicara con Defensoría del Público. Pero ahí no están atendiendo porque estamos en pandemia", resaltó Facundo, sin saber a quien más denunciar su situación.

LEÉ MÁS

Detuvieron a un policía borracho en un control sobre la ruta 7

Gitanos estafaron con Código QR y compraron $100 mil