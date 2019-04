“Tuve seis años de carrera hasta acá. Sí, me mandé mis cagadas, pero yo solo necesito ayuda de un psicólogo. ¿Qué errores gravísimos cometí? ¿Vos estas seguro que todos somos profesionales o uno solo no fue profesional o lo dejaron afuera?", arrancó Centu su charla con Oscar Ruggeri, quien le dio consejos de vida y le pidió que se acueste temprano para no desaprovechar su carrera futbolística, en Fox Sports.