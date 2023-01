Charlotte Caniggia confesó por qué decidió irse de El hotel de los famosos a una semana del inicio

Embed Charlotte Caniggia se confesó con #LAM



"Estuve una semana en el hotel y me fui".



"Esta temporada hay muchas peleas y odio".#LAM en América @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/WpWghTsHNF — América TV (@AmericaTV) January 12, 2023

“El Hotel me encanta, muy bueno, muchas peleas. Pampita divina, muy bien. Muchas peleas. Está bueno, hay que verlo”, aseguró la hermana de Alex Caniggia. “¿Es verdad que te pusieron una prueba y dijiste ‘¡No! Esto yo no’?”, le preguntaron desde LAM. “No, eso no es verdad, hice todas las pruebas, me costaban, pero pude. Me esforcé bastante, son difíciles las pruebas, más de hombre. Eran difíciles, hice lo que pude”, admitió Charlotte Caniggia.